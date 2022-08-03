Вернуться в 1988. Серия 1
Wink
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Вернуться в 1988
1-й сезон
1-я серия
9.42015, Reply 1988 (Eungdaphara 1988)
Комедия, Мелодрама18+

Вернуться в 1988 (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Жизнь дружелюбной компании соседей, которая живет словно большая семья, на фоне Олимпиады 1988 года в Сеуле. В каждой семье есть проблемы, но многие начинают верить в маленькое чудо на фоне грандиозного события, которое вскоре состоится в их городе.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.0 IMDb