Вернуться в 1988
1-й сезон
14-я серия
9.42015, Reply 1988 (Eungdaphara 1988)
Комедия, Мелодрама18+
Вернуться в 1988 (сериал, 2015) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Жизнь дружелюбной компании соседей, которая живет словно большая семья, на фоне Олимпиады 1988 года в Сеуле. В каждой семье есть проблемы, но многие начинают верить в маленькое чудо на фоне грандиозного события, которое вскоре состоится в их городе.
Сериал Вернуться в 1988 1 сезон 14 серия
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
9.1 IMDb