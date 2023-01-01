Боевой континент 2: Непревзойденный клан Тан (мультсериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Новое поколение воинов магического клана стремится вернуть его былое величие. Экшен-аниме «Боевой континент 2: Непревзойденный клан Тан» — мультсериал из Китая, сочетающий динамичные приключения, романтику и китайскую мифологию.



Через десять тысяч лет после основания школа Тан пришла в упадок. Перед нами открывается новый мир с его чудесами: древними зверями духа, почти всесильным богом мёртвых душ и множеством невиданных прежде механизмов. Сможет ли новая семёрка Шрека возродить школу Тан и показать миру её непревзойдённость?



Что предпримут друзья, чтобы совладать с новыми магическими инструментами, и удастся ли им добиться слав�ы, расскажет аниме «Боевой континент 2: Непревзойденный клан Тан», смотреть онлайн которое можно на видеосервисе Wink.



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