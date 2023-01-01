Боевой континент 2: Непревзойденный клан Тан. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Боевой континент 2: Непревзойденный клан Тан
1-й сезон
10-я серия
9.52023, Боевой континент 2: Непревзойденный клан Тан. Сезон 1. Серия 10
Мультфильмы, Фэнтези16+

Боевой континент 2: Непревзойденный клан Тан (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Спустя 1000 лет после создания Клан Тан приходит в упадок. Вернуть ему славу должны Семь монстров академии Шрэк. В этом им помогут духовный зверь, священный бог смерти и новая система духовных инструментов.

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Информация

Страна
Китай
Качество
Full HD
Жанры
Мультфильмы, Боевики, Фэнтези

Рейтинг

8.6 IMDb