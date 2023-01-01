Боевой континент 2: Непревзойденный клан Тан. Сезон 1. Серия 39
Wink
Сериалы
Боевой континент 2: Непревзойденный клан Тан
1-й сезон
39-я серия
9.52023, Боевой континент 2: Непревзойденный клан Тан. Сезон 1. Серия 39
Фэнтези, Боевик16+

Боевой континент 2: Непревзойденный клан Тан (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Спустя 1000 лет после создания Клан Тан приходит в упадок. Вернуть ему славу должны Семь монстров академии Шрэк. В этом им помогут духовный зверь, священный бог смерти и новая система духовных инструментов.

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Страна
Китай
Жанр
Боевик, Фэнтези, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.6 IMDb