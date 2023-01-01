Призрачный доктор (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+69 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+68 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+64 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+68 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+62 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+62 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+65 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+67 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+66 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+67 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+66 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+65 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+67 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+67 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+65 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+68 мин
Призрачный доктор
Се�зон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Дух гениального хирурга оказывается связанным с талантливым интерном после несчастного случая. Сериал «Призрачный доктор» ждет вас на Wink! Медицинская дорама со звездой «Истории девятихвостого лиса» и «Мальчиков краше цветов» — Ким Бомом.
В це�нтре сюжета два врача с совершенно разными характерами и навыками: гениальный, но высокомерный хирург Чха Ен Мин и талантливый, но боящийся крови интерн Го Сын Так. Их судьбы переплетаются, когда заносчивый доктор попадает в аварию и его дух переселяется в тело Сын Така. Теперь им предстоит научиться работать вместе, преодолевая страхи и различия, чтобы спасать жизни пациентов.
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