Призрачный доктор (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Дух гениального хирурга оказывается связанным с талантливым интерном после несчастного случая. Сериал «Призрачный доктор» ждет вас на Wink! Медицинская дорама со звездой «Истории девятихвостого лиса» и «Мальчиков краше цветов» — Ким Бомом.



В це�нтре сюжета два врача с совершенно разными характерами и навыками: гениальный, но высокомерный хирург Чха Ен Мин и талантливый, но боящийся крови интерн Го Сын Так. Их судьбы переплетаются, когда заносчивый доктор попадает в аварию и его дух переселяется в тело Сын Така. Теперь им предстоит научиться работать вместе, преодолевая страхи и различия, чтобы спасать жизни пациентов.



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