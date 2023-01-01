Призрачный доктор (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+69 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+68 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+64 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+68 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+62 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+62 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+65 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+67 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+66 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+67 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+66 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+65 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+67 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+67 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+65 мин
Призрачный доктор
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+68 мин
Призрачный доктор
Се�зон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Судьбы двух врачей с абсолютно разными характерами переплетаются между собой. Не пропустите обаятельный сериал «Призрачный доктор» — 1 сезон медицинской дорамы сочетает в себе элементы фэнтези и комедии.
В первом сезоне вы познакомитесь с высокомерным хирургом Чха Ен Мином и молодым доктором Го Сын Таком, только начинающим свой путь в медицине. В результате ужасной аварии и под воздействием сверхъестественных сил дух заносчивого врача вселяется в Сын Така, который обнаруживает в себе способность общаться с призраками. По мере развития сюжета и встреч с новыми пациентами, зрители будут все глубже погружаться в мир медицинских загадок, человеческих взаимоотношений и непростых этических дилемм.
Это путешествие обещает не только увлекательный сюжет, но и глубокие размышления о смысле и ценности жизни. Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы не пропустить захватывающее южнокорейское драмеди «Призрачный доктор» — сериал (2022) смотреть онлайн в хорошем качестве можно в любое время на Wink!
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