Призрачный доктор (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Судьбы двух врачей с абсолютно разными характерами переплетаются между собой. Не пропустите обаятельный сериал «Призрачный доктор» — 1 сезон медицинской дорамы сочетает в себе элементы фэнтези и комедии.



В первом сезоне вы познакомитесь с высокомерным хирургом Чха Ен Мином и молодым доктором Го Сын Таком, только начинающим свой путь в медицине. В результате ужасной аварии и под воздействием сверхъестественных сил дух заносчивого врача вселяется в Сын Така, который обнаруживает в себе способность общаться с призраками. По мере развития сюжета и встреч с новыми пациентами, зрители будут все глубже погружаться в мир медицинских загадок, человеческих взаимоотношений и непростых этических дилемм.



Это путешествие обещает не только увлекательный сюжет, но и глубокие размышления о смысле и ценности жизни. Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы не пропустить захватывающее южнокорейское драмеди «Призрачный доктор» — сериал (2022) смотреть онлайн в хорошем качестве можно в любое время на Wink!



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