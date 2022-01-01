Призрачный доктор. Сезон 1. Серия 16
Wink
Сериалы
Призрачный доктор
1-й сезон
16-я серия
9.52022, Ghost doctor
Драмы, Комедии16+

Призрачный доктор (сериал, 2022) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В результате странного происшествия дух высокомерного и эгоистичного врача вселяется в его коллегу с совершенно другим характером.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Фэнтези

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
7.9 IMDb