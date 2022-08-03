Призрачный доктор (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Призрачный доктор. Сезон 1. Серия 6
Призрачный доктор
1-й сезон
6-я серия
9.52022, Ghost doctor
Драма, Фэнтези16+

В результате странного происшествия дух высокомерного и эгоистичного врача вселяется в его коллегу с совершенно другим характером.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
7.9 IMDb