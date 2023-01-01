Военный прокурор Доберман (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Еще с детства главный герой До Бэ Ман мечтал стать военнослужащим, как и е�го родители. Но после их гибели мальчик оставил эту затею. Став взрослым, он очень долгое время искал себе работу с хорошей зарплатой, но единственное, что ему оставалось, — это согласиться на предложение одного очень влиятельного человека. Таким образом, До Бэ Ман стал военным прокурором. Несмотря на очень высокую зарплату, работал он с отвращением и ненавистью. Но, встретив девушку Чха У Ин, работа приобрела немного иные краски.



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