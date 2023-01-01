Военный прокурор Доберман
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Военный прокурор Доберман

Военный прокурор Доберман (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно

9.32022, Gongeomsa dobereuman 1 сезон
Драмы, Боевики18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Еще с детства главный герой До Бэ Ман мечтал стать военнослужащим, как и его родители. Но после их гибели мальчик оставил эту затею. Став взрослым, он очень долгое время искал себе работу с хорошей зарплатой, но единственное, что ему оставалось, — это согласиться на предложение одного очень влиятельного человека. Таким образом, До Бэ Ман стал военным прокурором. Несмотря на очень высокую зарплату, работал он с отвращением и ненавистью. Но, встретив девушку Чха У Ин, работа приобрела немного иные краски.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb