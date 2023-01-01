Военный прокурор Доберман (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно
9.32022, Gongeomsa dobereuman 1 сезон
Драмы, Боевики18+
Сезоны и серии
- 18+65 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+63 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+70 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+62 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+62 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+67 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+67 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+64 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+68 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+69 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+64 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+69 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+69 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+63 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+67 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+66 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Еще с детства главный герой До Бэ Ман мечтал стать военнослужащим, как и е�го родители. Но после их гибели мальчик оставил эту затею. Став взрослым, он очень долгое время искал себе работу с хорошей зарплатой, но единственное, что ему оставалось, — это согласиться на предложение одного очень влиятельного человека. Таким образом, До Бэ Ман стал военным прокурором. Несмотря на очень высокую зарплату, работал он с отвращением и ненавистью. Но, встретив девушку Чха У Ин, работа приобрела немного иные краски.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыБоевики, Драмы, Детективы
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb