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Военный прокурор Доберман
Актёры и съёмочная группа сериала «Военный прокурор Доберман»

Актёры и съёмочная группа сериала «Военный прокурор Доберман»

Режиссёры

Чин Чхан-гю

Чин Чхан-гю

Jin Chang-gyoo
Режиссёр

Актёры

Ан Бо-хён

Ан Бо-хён

An Bo-hyeon
АктёрDo Bae-man
Чо Бо-а

Чо Бо-а

Jo Bo-ah
АктрисаCha Woo-in
О Ён-су

О Ён-су

Oh Yeon-soo
АктрисаNo Hwa-yeong
Ким Ён-мин

Ким Ён-мин

Kim Yeong-min
АктёрYong Moon-goo
Ким У-сок

Ким У-сок

Kim Woo-seok
АктёрNo Tae-nam
Кан Ён-сок

Кан Ён-сок

Kang Yeong-seok
АктёрKang Ha-joon
Чо Хе-вон

Чо Хе-вон

Jo Hye-won
АктрисаYang Jong-sook
Пак Сан-нам

Пак Сан-нам

Park Sang-nam
АктёрAllen
Ли Тхэ-хён

Ли Тхэ-хён

Lee Tae-hyeong
АктёрYeom Sang-seop
Нам Гён-ып

Нам Гён-ып

Nam Gyeong-eup
АктёрLee Jae-shik

Сценаристы

Юн Хён-хо

Юн Хён-хо

Yoon Hyeon-ho
Сценарист