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Военный прокурор Доберман
1-й сезон

Военный прокурор Доберман (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.32022, Gongeomsa dobereuman 16 серий
Драмы, Детективы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Амбициозный военный прокурор, который рассматривает эту работу лишь как очередную ступень в карьерной лестнице, объединяется с идейной новенькой прокуроршей, чтобы расследовать случаи коррупции в армии.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb