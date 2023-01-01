WinkСериалыВоенный прокурор Доберман1-й сезон
Военный прокурор Доберман (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
9.32022, Gongeomsa dobereuman 16 серий
Драмы, Детективы18+
Сезоны и серии
- 18+65 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+63 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+70 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+62 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+62 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+67 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+67 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+64 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+68 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+69 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+64 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+69 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+69 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+63 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+67 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+66 мин
Военный прокурор Доберман
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Амбициозный военный прокурор, который рассматривает эту работу лишь как �очередную ступень в карьерной лестнице, объединяется с идейной новенькой прокуроршей, чтобы расследовать случаи коррупции в армии.
Сериал Военный прокурор Доберман 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыБоевики, Драмы, Детективы
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb