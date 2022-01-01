Военный прокурор Доберман. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Военный прокурор Доберман
1-й сезон
2-я серия

Военный прокурор Доберман (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.32022, Gongeomsa dobereuman
Драма, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Амбициозный военный прокурор, который рассматривает эту работу лишь как очередную ступень в карьерной лестнице, объединяется с идейной новенькой прокуроршей, чтобы расследовать случаи коррупции в армии.

Сериал Военный прокурор Доберман 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Боевик, Драма, Детектив
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb