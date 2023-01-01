Королева Сондок (сериал, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

У короля государства Силла Чинпхена рождаются дочери-близнецы, и, опасаясь восстаний, так как это считалось дурным знаком, он отсылает одну из них подальше от дворца. Малютка Тонман с детства обречена н�а смерть, но бесчисленные погони сделали из нее умную и хитрую девушку. Волей случая она возвращается во дворец и узнает правду о своем рождении. Но за власть ей придется сразится с Мисиль — сильной и жестокой соперницей. На кону власть и трон, но вес короны всегда тяжек.



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