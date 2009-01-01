WinkСериалыКоролева Сондок1-й сезон7-я серия
Королева Сондок (сериал, 2009) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
9.12009, Seondeok yeowang
Исторический16+
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О сериале
Согласно пророчеству почившего великого правителя Чинхына в ту ночь, когда семь звeзд созвездия Большой Медведицы станут восемью звeздами, родится тот, кто сумеет побороть коварство и могущество Мисиль, противоправно захватившей власть в царстве Силла.
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СтранаЮжная Корея
ЖанрИсторический
КачествоFull HD
Время64 мин / 01:04
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb