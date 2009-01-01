Королева Сондок. Сезон 1. Серия 20
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Королева Сондок
1-й сезон
20-я серия

Королева Сондок (сериал, 2009) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

9.12009, Seondeok yeowang
Исторические16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Согласно пророчеству почившего великого правителя Чинхына в ту ночь, когда семь звeзд созвездия Большой Медведицы станут восемью звeздами, родится тот, кто сумеет побороть коварство и могущество Мисиль, противоправно захватившей власть в царстве Силла.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Исторические

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb