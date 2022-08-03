Королева Сондок (сериал, 2009) сезон 1 серия 59 смотреть онлайн бесплатно

Согласно пророчеству почившего великого правителя Чинхына в ту ночь, когда семь звeзд созвездия Большой Медведицы станут восемью звeздами, родится тот, кто сумеет побороть коварство и могущество Мисиль, противоправно захватившей власть в царстве Силла.

