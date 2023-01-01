По волчьим законам (2016) (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Признанный критиками и любимый зрителями сериал о преступном клане из Южной Калифорнии, которым руководит суровая мать, блестяще сыгранная Эллен Баркин. 17-летний Джошуа «Джей» Коди остается без матери – она погибает от передозировки после многолетней наркотической зависимости. Юноша решает перебраться на побережье к своей бабушке Джанин по прозвищу Смурф. Вскоре он понимает, что она заправляет семейным криминальным бизнесом, в который вовлечены четверо ее сыновей. Джею ничего не остается, кроме как примкнуть к преступной группировке. Начинайте смотреть основанный на одноименном фильме серил «По волчьим законам» (2016) онлайн в сервисе Wink, чтобы узнать, куда заведет парня «кривая дорожка». Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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