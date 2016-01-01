По волчьим законам (2016) (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

По волчьим законам (2016). Сезон 1. Серия 2
По волчьим законам (2016)
1-й сезон
2-я серия
9.12016, Animal Kingdom
Драма, Криминал18+
О сериале

Хотите узнать, как начиналась криминальная семейная сага с Эллен Баркин, выросшая из одноименного австралийского фильма? Включайте 1-й сезон сериала «По волчьим законам» в видеосервисе Wink. Много лет страдавшая от наркотической зависимости Джулия Коди умирает от передозировки. Ее 17-летний сын Джошуа (или просто Джей) находит пристанище у своей бабушки Джанин по прозвищу Смурф, проживающей вместе с четырьмя взрослыми сыновьями в Южной Калифорнии. Джей быстро понимает, что его дяди с благословения Смурф промышляют криминалом, и вскоре становится соучастником организованного ими ограбления. Его последствия можно узнать, если смотреть «По волчьим законам» (1 сезон) онлайн в сервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb

