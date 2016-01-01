9.12016, Animal Kingdom
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
По волчьим законам (2016) (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
- 18+53 мин
По волчьим законам (2016)
Сезон 1 Серия 1
- 18+46 мин
По волчьим законам (2016)
Сезон 1 Серия 2
- 18+48 мин
По волчьим законам (2016)
Сезон 1 Серия 3
- 18+47 мин
По волчьим законам (2016)
Сезон 1 Серия 4
- 18+46 мин
По волчьим законам (2016)
Сезон 1 Серия 5
- 18+46 мин
По волчьим законам (2016)
Сезон 1 Серия 6
- 18+46 мин
По волчьим законам (2016)
Сезон 1 Серия 7
- 18+48 мин
По волчьим законам (2016)
Сезон 1 Серия 8
- 18+48 мин
По волчьим законам (2016)
Сезон 1 Серия 9
- 18+48 мин
По волчьим законам (2016)
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Хотите узнать, как начиналась криминальная семейная сага с Эллен Баркин, выросшая из одноименного австралийского фильма? Включайте 1-й сезон сериала «По волчьим законам» в видеосервисе Wink. Много лет страдавшая от наркотической зависимости Джулия Коди умирает от передозировки. Ее 17-летний сын Джошуа (или просто Джей) находит пристанище у своей бабушки Джанин по прозвищу Смурф, проживающей вместе с четырьмя взрослыми сыновьями в Южной Калифорнии. Джей быстро понимает, что его дяди с благословения Смурф промышляют криминалом, и вскоре становится соучастником организованного ими ограбления. Его последствия можно узнать, если смотреть «По волчьим законам» (1 сезон) онлайн в сервисе Wink.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb
- НКРежиссёр
Ник
Копус
- ДУРежиссёр
Джон
Уэллс
- ДРРежиссёр
Дэйв
Родригез
- КЧРежиссёр
Кристофер
Чулак
- ШХАктёр
Шон
Хэтоси
- БРАктёр
Бен
Робсон
- Актёр
Джейк
Вири
- ФКАктёр
Финн
Коул
- Актриса
Эллен
Баркин
- ЛДАктриса
Лейла
Джордж
- КОАктриса
Кристина
Очоа
- Актриса
Молли
Гордон
- КГАктриса
Каролина
Гуэрра
- Сценарист
Дэвид
Мишо
- ЭКСценарист
Элиза
Кларк
- БПСценарист
Брэдли
Пол
- ЛУПродюсер
Лиз
Уоттс
- ДУПродюсер
Джон
Уэллс
- ДСПродюсер
Дуглас
С. Орнштейн
- НРХудожница
Нина
Руссо
- БМХудожник
Бретт
МакКензи
- МСМонтажёр
Марк
Страндт
- ЙСМонтажёр
Йен
С. Тан
- МСМонтажёр
Марк
С. Болдуин
- ДМОператор
Дэниэл
Модер