По волчьим законам (2016) (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн

Криминальный клан Коди лихорадит от внутрисемейных противоречий, но их грязный бизнес продолжает процветать. Как преступной семейке удается держаться на плаву, можно узнать, посмотрев 4-й сезон сериала «По волчьим законам» в видеосервисе Wink. Братья Коди устраивают дерзкое ограбление, хотя Смурф и Поуп все еще находятся в ссоре. Джей тоже начинает терять доверие к бабушке и осознает, что хотел бы сам возглавить клан Коди, но для этого нужно действовать прямо сейчас. Какие шаги предпримет Джошуа на пути к своей цели, можно увидеть в сериале «По волчьим законам» (4 Сезон) онлайн в сервисе Wink.

