По волчьим законам (2016). Сезон 4. Серия 5
Wink
Сериалы
По волчьим законам (2016)
4-й сезон
5-я серия
9.12019, Animal Kingdom
Драмы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

По волчьим законам (2016) (сериал, 2019) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Криминальный клан Коди лихорадит от внутрисемейных противоречий, но их грязный бизнес продолжает процветать. Как преступной семейке удается держаться на плаву, можно узнать, посмотрев 4-й сезон сериала «По волчьим законам» в видеосервисе Wink. Братья Коди устраивают дерзкое ограбление, хотя Смурф и Поуп все еще находятся в ссоре. Джей тоже начинает терять доверие к бабушке и осознает, что хотел бы сам возглавить клан Коди, но для этого нужно действовать прямо сейчас. Какие шаги предпримет Джошуа на пути к своей цели, можно увидеть в сериале «По волчьим законам» (4 Сезон) онлайн в сервисе Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «По волчьим законам (2016)»