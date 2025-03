Биография

Дэвид Мишо – актер, режиссер, сценарист и продюсер, родился 30 ноября 1972 года в Сиднее. В 2011 году на американском кинофестивале «Сандэнс» награжден Гран-при в категории «Драматический фильм» за криминальный триллер «По волчьим законам». Ранее, в 2007 году, получил награду Golden Lion for Best Short Film за картину «Арбалет», а в 2019 году премию Golden Lion for Best Short Film за лучший сценарий к фильму «Король». Дэвид окончил Мельбурнский университет, а искусство кинематографа познавал в киношколе. В кинематографе появился в 2000 году, после того как написал сценарий и снялся в короткометражной ленте «Noise». С тех пор Мишо начал активно участвовать в различных проектах как актер, режиссер и сценарист. В работе и жизни ему помогает супруга, Дэвид женат на австралийской актрисе Мирре Фолкс. Первый полнометражный фильм Дэвида Мишо «Царство животных» (другое название «По волчьим законам») появился в 2009 году. Это трагическая история о столкновениях полиции и преступных группировок. Через год Мишо напишет сценарий для драмы «Хешер», а в 2013 году приступит к созданию остросюжетной картины «Ровер», самостоятельно придумав сюжетную историю для этого фильма. Не менее интересной работой стала историческая кинолента «Король», в основе сценария которой – «переработанные» пьесы Шекспира.