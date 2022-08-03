По волчьим законам (2016) (сериал, 2022) сезон 6 смотреть онлайн

Финал криминальной семейной саги, выросшей из одноименного фильма, откроет ранее неизвестные подробности о прошлом Джанин и ее сыновей и обрисует перспективы братьев Коди на будущее. Что их ждет, можно узнать, посмотрев все серии 6-го сезона «По волчьим законам» на Wink. Флешбэки переносят зрителя в 1992 год и показывают, как Смурф обращалась со своей дочерью Джулией. Становится ясно, почему судьба матери Джея сложилась столь трагически. Тем временем в настоящем взрослый Джошуа организует очередное дерзкое ограбление со своими дядями. Сумеет ли он и дальше управлять преступной империей Коди и защитить ее от федералов, увидите в финале грандиозного сериала «По волчьим законам» (6 сезон) онлайн в сервисе Wink.

