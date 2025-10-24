Какой скандал!
8.82025, Cheng He Titong 2 сезона
Аниме, Фэнтези18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Фэнтези о попаданцах, которым суждено убить друг друга… но они влюбляются. Аниме «Какой скандал!?» (2025) ждет вас на Wink! Китайский мультсериал, где реальность переплетается с вымыслом, а судьбы героев зависят от запутанного сюжета книги.

По дороге домой Юй Вань Инь с увлечением погружается в чтение дворцово-гаремной новеллы. В этом романе рассказывается о девушке, которая просыпается в теле второстепенного персонажа. Благодаря знанию сюжета, она меняет течение событий и становится императрицей, свергая изначальную главную героиню. Хотя Вань Инь и не в восторге от предсказуемого повествования, судьба преподносит ей неожиданный сюрприз: она сама попадает в этот роман, причем в тело той самой главной героини, которую книжная соперница намеревается сместить с трона. Но и это еще не все сюрпризы! Оказывается, император-тиран Ся Хоу Дань — тоже попаданец. Теперь герои должны объединиться, чтобы противостоять безжалостному ходу событий новеллы.

Смогут ли попаданцы переписать сюжет третьесортного романа и создать свою историю? Узнаете в аниме «Какой скандал!?» (2025): онлайн смотреть мультсериал можно прямо сейчас на Wink.

Страна
Китай
Жанр
Фэнтези, Аниме

Рейтинг

8.0 IMDb