Какой скандал! (сериал, 2025) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

Какой скандал!
1-й сезон
22-я серия
Главная героиня - обычная современная девушка - на обратном пути с работы читает незатейливую дворцово-гаремную новеллу о попаданке в книгу, которая оказалась в теле второстепенной героини, но благодаря знанию сюжета смогла все изменить и стать императрицей, заняв место изначальной ГГ. Героиня дунхуа - та самая современная девушка - была не в восторге от предсказуемого повествования, однако волей судьбы она вдруг тоже попадает в эту книгу. Причем в тело изначальной ГГ, которую «книжная» попаданка по сюжету собралась уничтожить, и теперь ей нужно как-то ей противостоять. Однако на этом хитросплетения не заканчиваются, и тиран-император (без которого в дворцовой новелле никуда) тоже оказывается попаданцем. Так что в итоге чета попаданцев объединяется, чтобы бороться против неумолимого изначального сюжета книги.

