Добро пожаловать в аниме «Какой скандал!?», 1 сезон: захватывающее фэнтези о том, как легко оказаться в центре событий любовного романа и попытаться переписать его сюжет.



В первом сезоне вы познакомитесь с Юй Вань Инь, офисной сотрудницей, которая пытается сбежать от рутины с помощью легких романтических новелл. Одна из них кажется ей до ужаса предсказуемой: коварные наложницы, жестокий император, борьба за трон и красавец-принц, которого нужно соблазнить, чтобы выжить. Однако судьба преподносит ей сюрприз: Вань Инь просыпается в теле главной героини этого романа, обреченной погибнуть от рук другого персонажа. Теперь ей придется столкнуться с тираном-императором — или так кажется на первый взгляд? Ведь государь тоже оказывается попаданцем! Бывший генеральный директор крупной корпорации, Ся Хоу Дань, попал в этот мир случайно, как и героиня. Но, в отличие от нее, он не знаком с историей новеллы…



Сюжет неумолимо ведет их к ролям жертвы и тирана. Но что, если попробовать все изменить? Не пропустите фэнтезийный китайский мультсериал «Какой скандал!?»: аниме в хорошем качестве онлайн уже ждет вас на Wink!

