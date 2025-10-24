Какой скандал! (сериал, 2025) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Какой скандал!
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+25 мин
Какой скандал!
Сезон 1 Серия 2
- 18+26 мин
Какой скандал!
Сезон 1 Серия 3
- 18+25 мин
Какой скандал!
Сезон 1 Серия 4
- 18+26 мин
Какой скандал!
Сезон 1 Серия 5
- 18+26 мин
Какой скандал!
Сезон 1 Серия 6
- 18+25 мин
Какой скандал!
Сезон 1 Серия 7
- 18+26 мин
Какой скандал!
Сезон 1 Серия 8
- 18+25 мин
Какой скандал!
Сезон 1 Серия 9
- 18+26 мин
Какой скандал!
Сезон 1 Серия 10
- 18+26 мин
Какой скандал!
Сезон 1 Серия 11
- 18+26 мин
Какой скандал!
Сезон 1 Серия 12
- 18+25 мин
Какой скандал!
Сезон 1 Серия 13
- 18+26 мин
Какой скандал!
Сезон 1 Серия 14
- 18+26 мин
Какой скандал!
Сезон 1 Серия 15
- 18+25 мин
Какой скандал!
Сезон 1 Серия 16
- 18+25 мин
Какой скандал!
Сезон 1 Серия 17
- 18+26 мин
Какой скандал!
Сезон 1 Серия 18
- 18+25 мин
Какой скандал!
Сезон 1 Серия 19
- 18+26 мин
Какой скандал!
Сезон 1 Серия 20
- 18+26 мин
Какой скандал!
Сезон 1 Серия 21
- 18+27 мин
Какой скандал!
Сезон 1 Серия 22
- 18+26 мин
Какой скандал!
Сезон 1 Серия 23
- 18+25 мин
Какой скандал!
Сезон 1 Серия 24
О сериале
Главная героиня - обычная современная девушка - на обратном пути с работы читает незатейливую дворцово-гаремную новеллу о попаданке в книгу, которая оказалась в теле второстепенной героини, но благодаря знанию сюжета смогла все изменить и стать императрицей, заняв место изначальной ГГ. Героиня дунхуа - та самая современная девушка - была не в восторге от предсказуемого повествования, однако волей судьбы она вдруг тоже попадает в эту книгу. Причем в тело изначальной ГГ, которую «книжная» попаданка по сюжету собралась уничтожить, и теперь ей нужно как-то ей противостоять. Однако на этом хитросплетения не заканчиваются, и тиран-император (без которого в дворцовой новелле никуда) тоже оказывается попаданцем. Так что в итоге чета попаданцев объединяется, чтобы бороться против неумолимого изначального сюжета книги.