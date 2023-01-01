Аниме Трон, отмеченный Богом (2022 года) смотреть онлайн

Сюжет

Китайский анимационный фэнтези-сериал о мальчике, который посвящает свою жизнь охоте на демонов, чтобы помочь близким и спасти мир.



Давным-давно человечество чуть не прекратило существовать под напором жестоких демонов, несущих с собой страшное проклятие. И только храм Шести Святых смог защитить цивилизацию. Шесть тысяч лет спустя мальчик по имени Лун Хаочэнь вступает в ряды рыцарей, стремясь помочь своей матери. Теп�ерь он — охотник на демонов, от которого зависит судьба мира.



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