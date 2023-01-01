Трон, отмеченный Богом
Wink
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Трон, отмеченный Богом
9.52022, Sealed Divine Throne 1 сезон
Фэнтези, Аниме16+

Аниме Трон, отмеченный Богом (2022 года) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Китайский анимационный фэнтези-сериал о мальчике, который посвящает свою жизнь охоте на демонов, чтобы помочь близким и спасти мир.

Давным-давно человечество чуть не прекратило существовать под напором жестоких демонов, несущих с собой страшное проклятие. И только храм Шести Святых смог защитить цивилизацию. Шесть тысяч лет спустя мальчик по имени Лун Хаочэнь вступает в ряды рыцарей, стремясь помочь своей матери. Теперь он — охотник на демонов, от которого зависит судьба мира.

Сможет ли он справиться с такой ответственностью, узнаете онлайн, посмотрев аниме «Трон, отмеченный Богом» онлайн на русском языке.

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Рейтинг

8.9 КиноПоиск
8.5 IMDb