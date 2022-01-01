Трон, отмеченный Богом (сериал, 2022) сезон 1 серия 47 смотреть онлайн бесплатно

Трон, отмеченный Богом. Сезон 1. Серия 47
Трон, отмеченный Богом
1-й сезон
47-я серия
9.52022, Sealed Divine Throne
Фэнтези, Приключения16+

Динамичный китайский фэнтези-сериал рассказывает о маленьком мальчике, ставшем рыцарем, чтобы защитить человечество от тьмы. Не пропустите 1 сезон сериала «Трон, отмеченный богом» — смотреть аниме онлайн можно уже сейчас на нашем видеосервисе.

В первом сезоне вы познакомитесь с юным храбрецом по имени Лун Хаочэнь, который прибывает в храм Шести Святых, чтобы начать свой путь рыцаря и в будущем противостоять темному императору Фэн Сю. Прежде чем достичь этой цели, ему предстоит обрести божественную силу и пройти через множество испытаний. Только после этого он сможет стать лучшим из лучших и унаследовать Божественный трон. Однако на пути мальчика встают не только демоны, но и люди, завидующие его таланту.

Сможет ли Лун Хаочэнь стать защитником человечества и одолеть вождя демонов, узнаете в красочном мультсериале «Трон, отмеченный Богом» — 1 сезон смотреть онлайн можно в хорошем качестве на Wink!

Страна
Китай
Жанр
Приключения, Фэнтези, Аниме
Качество
Full HD
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
8.5 IMDb