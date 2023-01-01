Трон, отмеченный Богом (сериал, 2023) сезон 1 серия 67 смотреть онлайн бесплатно

Динамичный китайский фэнтези-сериал рассказывает о маленьком мальчике, ставшем рыцарем, чтобы защитить человечество от тьмы. Не пропустите 1 сезон сериала «Трон, отмеченный богом» — смотреть аниме онлайн можно уже сейчас на нашем видеосервисе.



В первом сезоне вы познакомитесь с юным храбрецом по имени Лун Хаочэнь, который прибывает в храм Шести Святых, чтобы начать свой путь рыцаря и в будущем противостоять темному императору Фэн Сю. Прежде чем достичь этой цели, ему предстоит обрести божественную силу и пройти через множество испытаний. Только после этого он сможет стать лучшим из лучших и унаследовать Божественный трон. Однако на пути мальчика встают не только демоны, но и люди, завидующие его таланту.



Сможет ли Лун Хаочэнь стать защитником человечества и одолеть вождя демонов, узнаете в красочном мультсериале «Трон, отмеченный Богом» — 1 сезон смотреть онлайн можно в хорошем качестве на Wink!

