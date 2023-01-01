Одержимые мечтой
Wink
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Одержимые мечтой
9.32011, Dream high 1 сезон
Мелодрамы16+

Одержимые мечтой (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сериал о жизни учеников школы искусств. Все они одержимые мечтой, которую им только предстоит достичь.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb