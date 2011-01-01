Одержимые мечтой (сериал, 2011) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Одержимые мечтой. Сезон 1. Серия 3
9.42011, Dream high
Мелодрама16+

Сон Сам-дон - деревенский парень, мечтающий о своей собственной ферме. Но влюбившись с первого взгляда в Ко Хэ-ми, следует за ней в высшую школу искусств, где открывает в себе музыкальный талант. Чин-гук - невероятно одаренный танцор и при этом головная боль своей школы. Директор высшей школы искусств предлагает ему записаться на занятия. Поступив, Чин-гук развивает свой талант и мечтает стать знаменитым. Студент по обмену Джейсон получает высшие баллы при зачислении. Его цель - показать себя как выдающегося танцора. Ко Хэ-ми - самая популярная девушка школы. Она мечтает о мировой славе вокалистки, исполняющей классику.

