Ким Су-хён

Биография

Ким Су-хен — актер и композитор. Лауреат премии Asia Artist Awards. Родился в Сеуле 16 февраля 1988 года. Отец артиста — известный корейский рок-певец, поэтому мальчик еще в детстве начал посещать уроки актерского мастерства и заниматься музыкой. Играл в школьных постановках, появился в мюзиклах «Бриолин» и «Сон в летнюю ночь». Отточив мастерство, поступил в Университет Чунан на актерское отделение. Сегодня Ким Су-хен активно снимается в кино, его фильмография насчитывает более 15 работ. Актера можно встретить в дорамах «Солнце в объятиях луны», «Будет ли снег на Рождество?», «Одержимые мечтой», «Тайная миссия», «Продюсеры», «Человек со звезды», «Любовное приземление», «Один обычный день».