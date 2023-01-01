Сигнал (Сериал 2016) смотреть онлайн бесплатно
9.02016, Sigeuneol 1 сезон
Детективы, Криминал18+
Сезоны и серии
- 18+77 мин
Сигнал
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+66 мин
Сигнал
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+65 мин
Сигнал
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+65 мин
Сигнал
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+68 мин
Сигнал
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+70 мин
Сигнал
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+67 мин
Сигнал
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+74 мин
Сигнал
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+74 мин
Сигнал
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+72 мин
Сигнал
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+78 мин
Сигнал
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+78 мин
Сигнал
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+74 мин
Сигнал
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+74 мин
Сигнал
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+72 мин
Сигнал
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+89 мин
Сигнал
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
С 1986 по 1991 год в Хвасоне орудовал серийный маньяк. Он убил и изнасиловал 10 женщин, нападая и на школьниц, и на пенсионерок. Личность преступника так и не была установлена. В наши дни группа полицейских сумела перенестись в прошлое, чтобы помочь следователю по хвасонскому делу.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыФантастика, Криминал, Драмы, Фэнтези, Зарубежные, Детективы, Триллеры
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb