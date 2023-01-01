Биография

Ли Джэ-хун — корейский актер. Обладатель премий Blue Dragon Film Award, Grand Bell Award и Гран-при SBS Drama Awards. Родился в Сеуле 4 июля 1984 года. В школе Ли слыл прилежным учеником и даже поступил в университет, где получал профессию биотехнолога. Но вскоре понял, что его манит актерская карьера. Тогда он перевелся в драматическую школу. За время учебы снялся в нескольких короткометражках. Иногда был статистом в известных полнометражных фильмах. Прорывом в карьере Ли Джэ-хун стал фильм «Холодная ночь», где он сыграл главного героя. Позднее была военная драма «Линия фронта», которая упрочила растущую популярность актера. В дальнейшем ему начали часто предлагать главные роли в различных проектах. Ли Джэ-хун появился в фильмах «В поисках мистера Судьба», «Детектив Хон Гиль-дон: Исчезнувшая деревня», «Пак Ёль», «Побег» и в сериалах «Тайная дверь», «Сигнал», «Таксист». В плотном съемочном графике актер нашел время, чтобы поучаствовать в озвучке мультфильма «Восстание стражей». Также он снялся в реалити-шоу Traveller и нескольких музыкальных клипах популярных корейских певцов. Кроме успешной актерской карьеры, Ли Джэ-хун занимается благотворительностью.