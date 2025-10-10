Искусство ведения переговоров
Wink
Сериалы
Искусство ведения переговоров
2025, Hyeopsangui gisul 1 сезон
Драма18+

Контент станет доступным 10.10.2025

Искусство ведения переговоров (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История о Юн Джу Но (Ли Чжэ Хун), эксперте по слияниям и поглощениям компаний, известном, как легендарный переговорщик.

Все сезоны сериала Искусство ведения переговоров смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb