Искусство ведения переговоров (сериал, 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Чтобы избежать грядущего банкротства, крупная компания нанимает гениального переговорщика, перед которым встает задача — справиться с долгом в 11 миллиардов долларов. «Искусство ведения переговоров» — дорама о закулисье работы корпорации, терпящей бедствие.



Корпорация Sanin Group на грани банкротства. Почти все ее подразделения работают в убыток, и покрыть долг в 11 миллиардов долларов попросту нечем. Финансовый директор Ха Тхэсу, который мечтает встать во главе компании, предлагает продать все бизнесы, оставив только строительное подразделение. Однако президент Sanin Group обращается к настоящей легенде корпоративного мира — переговорщику по имени Юн Чжуно, который последние годы провел на Гавайях. Чжуно решает создать новую команду по слияниям и поглощениям, чтобы справиться с кризисом самым эффективным из доступных способов.



