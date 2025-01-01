Контент станет доступным 10.10.2025
Искусство ведения переговоров (сериал, 2025) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Чтобы избежать грядущего банкротства, крупная компания нанимает гениального переговорщика, перед которым встает задача — справиться с долгом в 11 миллиардов долларов. «Искусство ведения переговоров» — дорама о закулисье работы корпорации, терпящей бедствие.
Корпорация Sanin Group на грани банкротства. Почти все ее подразделения работают в убыток, и покрыть долг в 11 миллиардов долларов попросту нечем. Финансовый директор Ха Тхэсу, который мечтает встать во главе компании, предлагает продать все бизнесы, оставив только строительное подразделение. Однако президент Sanin Group обращается к настоящей легенде корпоративного мира — переговорщику по имени Юн Чжуно, который последние годы провел на Гавайях. Чжуно решает создать новую команду по слияниям и поглощениям, чтобы справиться с кризисом самым эффективным из доступных способов.
Что предпримет Чжуно и чем закончится их противостояние с Тхэсу, вы узнаете, если будете смотреть «Искусство ведения переговоров» (2025) онлайн на Wink.
