Искусство ведения переговоров (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Искусство ведения переговоров. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Искусство ведения переговоров
1-й сезон
6-я серия
2025, Hyeopsangui gisul
Драма18+

Контент станет доступным 10.10.2025

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История о Юн Джу Но (Ли Чжэ Хун), эксперте по слияниям и поглощениям компаний, известном, как легендарный переговорщик.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb