Актёры и съёмочная группа сериала «Искусство ведения переговоров»

Актёры
АктёрYoon Joo-no
Ли Джэ-хунLee Je-hoon
АктёрOh Soon-yeong
Ким Дэ-мёнKim Dae-myeong
АктёрSong Jae-shik
Сон Дон-ильSeong Dong-il
АктёрHa Tae-soo
Чан Хён-сонJang Hyeon-seong
АктёрLee Dong-joon
О Ман-сокOh Man-seok
АктрисаKwak Min-jeong
Ли Джи-вонLee Ji-won
АктёрCha Ho-jin
Чан Ин-сопJang In-seop
АктрисаAnna Park
Хван Ын-хуHwang Eun-hoo
АктёрJo Beom-soo
Ким Джон-тхэKim Jong-tae
АктрисаKwak Min-jeong's mother
Киль Хэ-ёнKil Hae-yeon
АктёрOh Chi-yeong