Искусство ведения переговоров
Актёры и съёмочная группа сериала «Искусство ведения переговоров»

Режиссёры

Ан Пхан-сок

An Pan-seok
Режиссёр

Актёры

Ли Джэ-хун

Lee Je-hoon
АктёрYoon Joo-no
Ким Дэ-мён

Kim Dae-myeong
АктёрOh Soon-yeong
Сон Дон-иль

Seong Dong-il
АктёрSong Jae-shik
Чан Хён-сон

Jang Hyeon-seong
АктёрHa Tae-soo
О Ман-сок

Oh Man-seok
АктёрLee Dong-joon
Ли Джи-вон

Lee Ji-won
АктрисаKwak Min-jeong
Чан Ин-соп

Jang In-seop
АктёрCha Ho-jin
Хван Ын-ху

Hwang Eun-hoo
АктрисаAnna Park
Ким Джон-тхэ

Kim Jong-tae
АктёрJo Beom-soo
Киль Хэ-ён

Kil Hae-yeon
АктрисаKwak Min-jeong's mother
Чон Сог-ён

Jeong Seok-yong
АктёрOh Chi-yeong