2025, Hyeopsangui gisul
Драма18+
Искусство ведения переговоров (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+10октября
Искусство ведения переговоров
Сезон 1 Серия 1
Искусство ведения переговоров
Сезон 1 Серия 3
- 18+10октября
Искусство ведения переговоров
Сезон 1 Серия 7
О сериале
История о Юн Джу Но (Ли Чжэ Хун), эксперте по слияниям и поглощениям компаний, известном, как легендарный переговорщик.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb