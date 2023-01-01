Где приземляются звезды? (сериал, 2018) смотреть онлайн

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Сотрудники аэропорта заводят служебный роман: дорама «Где приземляются звезды?» доступна �на Wink. Южнокорейский романтический сериал со звездой проекта «Я не робот» Чхэ Су-бин.



Хан Е-рым недавно была переведена в команду, которая занимается обслуживанием пассажиров в аэропорту Инчхон. Ранее ее увольняли из двух других компаний из-за вспыльчивого характера. Несмотря на это, девушка полна решимости справиться с новыми обязанностями, но ее благие намерения часто приводят к прежним ошибкам. Новый напарник, опытный специалист по имени Ли Ын-джон, недоволен тем, что ему приходится работать в паре с Е-рым, чтобы предотвращать ее спонтанные поступки. Девушка также не в восторге от того, что за ней теперь присматривают. Однако у Ли Ын-джона есть секрет, который может изменить их судьбы.



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