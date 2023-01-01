Где приземляются звезды? (сериал, 2018) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+59 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+59 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+61 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+61 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+61 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+61 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+61 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Сотрудники аэропорта заводят служебный роман: дорама «Где приземляются звезды?» доступна �на Wink. Южнокорейский романтический сериал со звездой проекта «Я не робот» Чхэ Су-бин.
Хан Е-рым недавно была переведена в команду, которая занимается обслуживанием пассажиров в аэропорту Инчхон. Ранее ее увольняли из двух других компаний из-за вспыльчивого характера. Несмотря на это, девушка полна решимости справиться с новыми обязанностями, но ее благие намерения часто приводят к прежним ошибкам. Новый напарник, опытный специалист по имени Ли Ын-джон, недоволен тем, что ему приходится работать в паре с Е-рым, чтобы предотвращать ее спонтанные поступки. Девушка также не в восторге от того, что за ней теперь присматривают. Однако у Ли Ын-джона есть секрет, который может изменить их судьбы.
Не терпится узнать, что за тайну скрывает Ли Ын-джон? Тогда скорее включайте романтический сериал «Где приземляются звезды?» — дорама (2018) онлайн с русской озвучкой ждет вас в высоком качестве на видеосервисе Wink!
Все сезоны сериала Где приземляются звезды? смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
- ЩУРежиссёр
Щин
У-чхоль
- Актёр
Ли
Джэ-хун
- ЧСАктриса
Чхэ
Су-бин
- КГАктёр
Ким
Гён-нам
- РАктёр
Роун
- ЛДАктёр
Ли
Дон-гон
- КДАктриса
Ким
Джи-су
- ХДАктриса
Хон
Джи-мин
- ЧХАктёр
Чан
Хён-сон
- ЛСАктёр
Ли
Сон-ук
- АСАктёр
Ан
Сан-у
- ЛСАктриса
Ли
Су-гён
- ЮГАктёр
Юн
Гён-хо
- КВАктёр
Ким
Вон-хэ
- ХДАктриса
Ха
Джи-ын
- ПХАктёр
Пак
Хёк-квон
- ЧВАктёр
Чхве
Вон-ён
- КЁАктриса
Ким
Ё-джин
- ЧДАктёр
Чон
Джэ-сон
- ЮДАктёр
Юн
Джу-ман
- СДАктёр
Со
Дон-хён
- МРАктриса
Ми
Рам
- КЫСценарист
Кан
Ын-гён
- НХКомпозитор
Нам
Хе-сын