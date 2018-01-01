Где приземляются звезды? (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
9.22018, Yeougaksibyeol
Мелодрамы, Драмы16+
Сезоны и серии
- 16+59 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+59 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+61 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+61 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+61 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+61 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+61 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Ли Су-ён работает в аэропорту Инчхона и мечтает стать выдающимся пилотом, но из-за юношеско�й травмы мечта пока так и остаётся мечтой. Вместе с ним работает новенькая Хан Ё-рым, которая занимает ответственную должность в сервисной службе. С ними вскоре окажется связан и новичок Ко Ын-соп. Все они стремятся наладить отношения, найти друзей и справиться с разнообразными задачами на работе.
Сериал Где приземляются звезды? 1 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
- ЩУРежиссёр
Щин
У-чхоль
- Актёр
Ли
Джэ-хун
- ЧСАктриса
Чхэ
Су-бин
- КГАктёр
Ким
Гён-нам
- РАктёр
Роун
- ЛДАктёр
Ли
Дон-гон
- КДАктриса
Ким
Джи-су
- ХДАктриса
Хон
Джи-мин
- ЧХАктёр
Чан
Хён-сон
- ЛСАктёр
Ли
Сон-ук
- АСАктёр
Ан
Сан-у
- ЛСАктриса
Ли
Су-гён
- ЮГАктёр
Юн
Гён-хо
- КВАктёр
Ким
Вон-хэ
- ХДАктриса
Ха
Джи-ын
- ПХАктёр
Пак
Хёк-квон
- ЧВАктёр
Чхве
Вон-ён
- КЁАктриса
Ким
Ё-джин
- ЧДАктёр
Чон
Джэ-сон
- ЮДАктёр
Юн
Джу-ман
- СДАктёр
Со
Дон-хён
- МРАктриса
Ми
Рам
- КЫСценарист
Кан
Ын-гён
- НХКомпозитор
Нам
Хе-сын