Где приземляются звезды?. Сезон 1. Серия 5
Wink
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Где приземляются звезды?
1-й сезон
5-я серия

Где приземляются звезды? (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

9.22018, Yeougaksibyeol
Мелодрамы, Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ли Су-ён работает в аэропорту Инчхона и мечтает стать выдающимся пилотом, но из-за юношеской травмы мечта пока так и остаётся мечтой. Вместе с ним работает новенькая Хан Ё-рым, которая занимает ответственную должность в сервисной службе. С ними вскоре окажется связан и новичок Ко Ын-соп. Все они стремятся наладить отношения, найти друзей и справиться с разнообразными задачами на работе.


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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Где приземляются звезды?»

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