Где приземляются звезды? (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+59 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+59 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+61 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+61 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+61 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+61 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+60 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+61 мин
Где приземляются звезды?
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Южнокорейская романтическая дорама, которая подарит вам незабываемые впечатления и заставит сердце биться чаще. Не пропустите сериал «Где приземляются звезды?» — 1 сезон уже доступен в отличном качестве на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с молодой девушкой по имени Хан Е-рым, которая находит свое призвание в работе в одном из самых загруженных аэропортов страны. Ее неуклюжесть и вспыльчивость становятся причиной множества комических ситуаций. Но несмотря на все неудачи, героиня не сдается и продолжает бороться за свое место. Однажды она знакомится с Ли Су-еном — загадочным коллегой, который когда-то мечтал стать пилотом, однако так и не смог воплотить свою мечту в жизнь. Его прошлое и настоящее переплетаются с жизнью самой Хан Е-рым, создавая интригующую сюжетную линию.
Откройте для себя мир южнокорейской романтики и не пропустите эмоциональный сериал «Где приземляются звезды?» (2018). Дорама, смотреть с русской озвучкой онлайн которую вы можете в любое удобное время, ждет вас на Wink!
Сериал Где приземляются звезды? 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
- ЩУРежиссёр
Щин
У-чхоль
- Актёр
Ли
Джэ-хун
- ЧСАктриса
Чхэ
Су-бин
- КГАк�тёр
Ким
Гён-нам
- РАктёр
Роун
- ЛДАктёр
Ли
Дон-гон
- КДАктриса
Ким
Джи-су
- ХДА�ктриса
Хон
Джи-мин
- ЧХАктёр
Чан
Хён-сон
- ЛСАктёр
Ли
Сон-ук
- АСАктёр
Ан
Сан-у
- ЛСАктриса
Ли
Су-гён
- ЮГАктёр
Юн
Гён-хо
- КВАктёр
Ким
Вон-хэ
- ХДАктриса
Ха
Джи-ын
- ПХАктёр
Пак
Хёк-квон
- ЧВАктёр
Чхве
Вон-ён
- КЁАктриса
Ким
Ё-джин
- ЧДАктёр
Чон
Джэ-сон
- ЮДАктёр
Юн
�Джу-ман
- СДАктёр
Со
Дон-хён
- МРАктриса
Ми
Рам
- КЫСценарист
Кан
Ын-гён
- НХКомпозитор
Нам
Хе-сын