Где приземляются звезды? (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

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Южнокорейская романтическая дорама, которая подарит вам незабываемые впечатления и заставит сердце биться чаще. Не пропустите сериал «Где приземляются звезды?» — 1 сезон уже доступен в отличном качестве на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с молодой девушкой по имени Хан Е-рым, которая находит свое призвание в работе в одном из самых загруженных аэропортов страны. Ее неуклюжесть и вспыльчивость становятся причиной множества комических ситуаций. Но несмотря на все неудачи, героиня не сдается и продолжает бороться за свое место. Однажды она знакомится с Ли Су-еном — загадочным коллегой, который когда-то мечтал стать пилотом, однако так и не смог воплотить свою мечту в жизнь. Его прошлое и настоящее переплетаются с жизнью самой Хан Е-рым, создавая интригующую сюжетную линию.



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