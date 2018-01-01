Биография

Роун — южнокорейский актер, модель и музыкальный исполнитель. Родился в Сеуле 7 августа 1996 года. Настоящее имя — Ким Сог-у. В детстве мальчик увлекался футболом и караоке. Высшее образование будущий актер получил в университете Кёнхи. Первую известность юноша получил как главный вокалист популярного k-pop бойзбенда «SF9», созданного в 2016 году. В музыкальной группе молодой человек состоит до сих пор, чередуя запись альбомов и концерты со съемками в различных телепроектах. Впервые в качестве актера на экранах Роун появился в 2016 году, исполнив эпизодическую роль в мини-сериале «Открой свое сердце». Через год последовало участие в рейтинговом проекте «Школа 2017». В течение 2018 года вышло две дорамы с участием актера — «Пока не поздно» и «Где приземляются звезды?». Еще через год Роун снялся в рейтинговой дораме «Ха Ру, которого я встретила случайно» — там он получил главную роль. Еще большую известность актеру принесло участие в сериалах «Отыщи меня в своей памяти» 2020 года и «Она никогда не узнает» 2021 года. Следующий знаковый проект в биографии актера — дорама «Завтра», вышедшая в 2022 году. Также зрителям запомнилась роль актера в многосерийной картине «Суждено быть с тобой», вышедшей на экраны в 2023 году.