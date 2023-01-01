Ха Ру, которого я встретила случайно
Wink
Сериалы
Ха Ру, которого я встретила случайно
9.12019, Extraordinary you (Eojjeoda balgyeonhan haru) 1 сезон
Мелодрамы, Фэнтези16+

Ха Ру, которого я встретила случайно (сериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ученица престижной школы Ын Дан-о внезапно выясняет, что является персонажем комикса, причeм даже не главным. Узнав также, что еe существование скоро прервeтся, девушка решает во что бы то ни стало испытать первую любовь. Однажды, упав с лестницы, Дан-о врезается спиной в компанию учеников, и еe сердце начинает сильно биться.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb