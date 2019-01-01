Ха Ру, которого я встретила случайно. Серия 11
Wink
Сериалы
Ха Ру, которого я встретила случайно
1-й сезон
11-я серия
9.12019, Extraordinary you (Eojjeoda balgyeonhan haru)
Мелодрамы, Комедии16+

Ха Ру, которого я встретила случайно (сериал, 2019) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ученица престижной школы Ын Дан-о внезапно выясняет, что является персонажем комикса, причeм даже не главным. Узнав также, что еe существование скоро прервeтся, девушка решает во что бы то ни стало испытать первую любовь. Однажды, упав с лестницы, Дан-о врезается спиной в компанию учеников, и еe сердце начинает сильно биться.

Сериал Ха Ру, которого я встретила случайно 1 сезон 11 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb