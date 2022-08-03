9.12019, Extraordinary you (Eojjeoda balgyeonhan haru)
Мелодрама, Фэнтези16+
Ха Ру, которого я встретила случайно (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Ученица престижной школы Ын Дан-о внезапно выясняет, что является персонажем комикса, причeм даже не главным. Узнав также, что еe существование скоро прервeтся, девушка решает во что бы то ни стало испытать первую любовь. Однажды, упав с лестницы, Дан-о врезается спиной в компанию учеников, и еe сердце начинает сильно биться.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD
Время60 мин / 01:00
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb