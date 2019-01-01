Ха Ру, которого я встретила случайно (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Ученица престижной школы Ын Дан-о внезапно выясняет, что является персонажем комикса, причeм даже не главным. Узнав также, что еe существование скоро прервeтся, девушка решает во что бы то ни стало испытать первую любовь. Однажды, упав с лестницы, Дан-о врезается спиной в компанию учеников, и еe сердце начинает сильно биться.



