Где приземляются звезды? (сериал, 2018) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ли Су-ён работает в аэропорту Инчхона и мечтает стать выдающимся пилотом, но из-за юношеско�й травмы мечта пока так и остаётся мечтой. Вместе с ним работает новенькая Хан Ё-рым, которая занимает ответственную должность в сервисной службе. С ними вскоре окажется связан и новичок Ко Ын-соп. Все они стремятся наладить отношения, найти друзей и справиться с разнообразными задачами на работе.







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